Başkan Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kuruluşunun 37'nci yıl dönümünü çalışanlarının ve paydaşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte kutladı.

SSB’den yapılan açıklamaya göre, kuruluş yıl dönümü programı kapsamında, 37'nci Yıl Anı Filmi Gösterimi, kurumda 30 hizmet yılını doldurmuş personele anı objesi takdimi ve "Savunma Sanayii 360-Bütün Yönleriyle Türk Savunma Sanayii Tarihi Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve sahiplenmesiyle özellikle son 5-6 yıldır karar alma ve uygulamada daha hızlı ve daha güçlü yapılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayisinin bugün geldiği yerde, tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerlediğini belirten Demir, "Ülkemiz savunma sanayisi alanında pazar olmaktan çıkmış, aktör olma yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlar dünyada adından sıkça söz ettirmeye başlamış, hatta bazıları oyun değiştirici olmuştur" dedi.

Türk savunma sanayisinin elde ettiği başarıların, SSB koordinasyonu, güçlü ekosistemin kararlılığı, inancı ve azmi sayesinde kazanıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayisi olarak, vakıf şirketlerimizden özel sektöre, KOBİ'lerden üniversitelere, teknoparklardan araştırma merkezlerine kadar geniş bir aileyiz. 1600'den fazla firma ve 80 binden fazla çalışanla 750'den fazla proje yürütüyoruz. Savunma sanayimiz bugün yaklaşık 70 milyar dolar bütçe değeri ve 10 milyar dolardan fazla cirosuyla ülkemizin önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir."

Lider ve yol gösterici bir Türkiye için, gerekli atılımları yaparak hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını ifade eden Demir, liderliğiyle savunma sanayisine her zaman destekçi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bağlı ortaklarına, özel sektöre, üniversitelere ve araştırma kuruluşlarına teşekkür etti.

"Savunma sanayisi 'Türkiye Yüzyılı'nın önemli yapı taşlarından olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, yerli ve milli üretim şiarıyla savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye için 37 yıldır samimiyetle çalışan herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülkenin savunma sanayisinde attığı adımların akamete uğratıldığına dikkati çeken Erdoğan, 2002'den beri bu alanda eksikleri gidermek, yerli ve milli üretimi azami seviyeye çıkarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, omuz omuza verdikleri kararlı mücadelenin neticelerini kısa sürede almaya başladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, bugün son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayisi atılımı sayesinde bölgesinde oyun kuran, güçlü bir ülke konumuna ulaştı. Devrim niteliğindeki adımlarımız tüm emniyet birimlerimizin sahadaki gücüne güç katarken operasyonlardaki başarılarını daha da artırdı. Ülkemiz, sınırları içinde ve ötesinde her türlü harekatı sorunsuz bir şekilde icra edebilecek kapasiteye kavuştu. Savunma sanayisinde yakaladığımız tarihi ivmeyi, hedeflerimize ulaşarak taçlandırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi sektörünün, Başkanlığımız koordinasyonunda, bütün paydaşların inançla, azimle ve dirayetle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 'Türkiye Yüzyılı'nın önemli yapı taşlarından biri olacağına inanıyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımıza ülkemiz, milletimiz ve bekamız uğrunda yürüttüğü çalışmalarda başarılar diliyorum."