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Başkan Erdoğan'dan şampiyon millilere kutlama!

Başkan Erdoğan, İsveç'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan millilerimizi tebrik etti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:23
Başkan Erdoğan'dan şampiyon millilere kutlama!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu elde eden İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, U21 (21 yaş altı) İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda U21 Milli Futbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e tebrik telgrafı gönderdi.

 
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:23
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