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Aktüel Başkan Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan-ı Şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 20:31:00 -
Başkan Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.

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