Başkan Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan-ı Şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.