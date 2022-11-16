Başkan Erdoğan'dan Polonya'ya düşen füze açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı hakkında, "DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili Erdoğan, "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması konusunda Erdoğan "Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir" dedi.

"Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır.



Erdoğan, "Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek yok" dedi.

"Gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız"

Tahıl koridoru konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti hakkında düşünceniz ne olur?" sorusuna, "Maliyeti sınırsız olur" yanıtını verdi.