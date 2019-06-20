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Başkan Erdoğan’dan peş peşe açıklamalar! Anket, S-400, İmamoğlu…

Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlerde manipülasyon var, sipariş üzerine yapılıyor" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:10
Başkan Erdoğan’dan peş peşe açıklamalar! Anket, S-400, İmamoğlu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yapılan anketlerde manipüslasyon yapıldığını belirten Erdoğan, S-400'lerle ilgili de ‘Temmuzun ilk bölümünde gelecek’ dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

S-400 işi bitti, temmuzun ilk bölümünde gelecek. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayin ilk 15'’inde falan teslimatlar başlayacaktır. Bunların teslimatları başladığı andan itibaren nerelere yerleştirileceği TSK'mız tarafından belirlenmiştir. Yerleştirmek suretiyle süreci devam ettireceğiz.

'Seçimden çıkacak netice kabulümüz olacaktır'

‘Seçim anketlerinde manipülasyon var’ diyen Başkan Erdoğan:

Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak; sizlere de en ideal neticeyi verecektir. Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Bunun yanında Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti'dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır’ dedi.

'İBB'de yolsuzluk var diyorsan yargıya taşırsın'

Başkan Erdoğan:

Bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) söylediklerinin çoğu yalan. İsrafın olduğu bir İstanbul belediyesinde geldiğimiz noktaya kesinlikle gelinemezdi. Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkanı yok. Zerre kadar dürüstlüğü varsa eğer israf yolsuzluk varsa, bir kere grevi kötüye kullanmak başlığı altında belediye başkanlarının üstünde Demokles’in kılıcı vardır. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne yolsuzluk ne israf olamaz. Bu İstanbul benim görev yaptığım zamanda 8.5 milyondu, şu anda 15.5 milyon. Bu kadar yatırımlar yapılıyor. Bunların yapıldığı İstanbul’da 29 milyardan bahsediliyor. Ki bunun 5 milyarı 5 seneye dağılıyor. Varsa yolsuzluk bunun götürüleceği yer neresidir, yargıdır. Partin var. Bunu yargıya taşısın. Sayıştay açıklama yaptı. Şimdi bu kişi bir defa yalancıdır. Yalancılığını birçok konuda ispat ettik. En son çıktıkları TV programında, önce moderatörle görüşme yapıyor, sonra da aldığı bilgilerle beraber çıkıyor. Programda yan tarafındaki kutular içinde bütün bilgileri taşıyan kartonlar ve soru sorulduğu anda hemen yanındaki kutucuklardan oradan çekiyor. Onu alıyor ve göstermeye başlıyor. Bu dürüstlük değil, tamamen yalana dayalı kampanyayı yürüten kişiyi İstanbul gibi bir yere faydalı olamaz’ dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:10
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. anket
  4. S-400
  5. TSK
  6. AK Parti
  7. Ekrem İmamoğlu

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