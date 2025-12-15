Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı! Hanuka Bayramı nedir? Hanuka Bayramı'nın ilk mumu yandı

Yahudilerin Hanuka Bayramı 14 Aralık 2025 Pazar günü ilk mumu yakıldı. Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Hanuka Bayramı nedir?

Yahudiler için büyük anlam taşıyan Hanuka Bayramı’nı merak ederek arama motorlarına yöneldi. Işık ve adanmışlık temasıyla bilinen Hanuka, her yıl genellikle aralık ayında kutlanıyor ve sekiz gün sürüyor.

Bu yıl 2025 Hanuka Bayramı, 14 Aralık Pazar akşamı gün batımıyla birlikte başlıyor ve 22 Aralık Pazartesi günü sona eriyor.

Hanuka Kutlaması nedir?

Hanuka, Yahudi inancında “Işıklar Bayramı” olarak anılan, yaklaşık 2200 yıllık köklü bir dini bayramdır. Kökeni MÖ 2. yüzyıla uzanan Hanuka, Kudüs’teki Kutsal Tapınağın yeniden adanmasını ve burada yaşandığına inanılan mucizevi bir olayı anmak amacıyla kutlanır.

Rivayete göre, tapınakta yalnızca bir gün yetecek kadar kutsal yağ bulunmasına rağmen bu yağ sekiz gün boyunca sönmeden yanmıştır. Hanuka’nın sekiz gün sürmesinin temel nedeni de bu inanışa dayanır.

Hanuka’da hangi ritüeller yapılır?

Hanuka boyunca her akşam, menora ya da hanukiya adı verilen dokuz kollu şamdanda bir mum yakılır. Sekizinci günün sonunda tüm mumlar yanmış olur. Mumlar, karanlığa karşı ışığın, umutsuzluğa karşı inancın zaferini simgeler.

Bayram süresince aileler bir araya gelir, dualar edilir, geleneksel Hanuka yemekleri hazırlanır ve çocuklara hediyeler verilir.

2025 Hanuka Bayramı ne zaman?

Başlangıç: 14 Aralık 2025 Pazar (gün batımı)

Bitiş: 22 Aralık 2025 Pazartesi

Hanuka Bayramı, her yıl İbrani takvimine göre belirlendiği için tarihleri değişkenlik gösterebilir. Ancak anlamı değişmez: Işığın karanlığa üstün gelmesi ve inancın korunması.