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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Yeniakit Publisher
2024-07-02 14:58:00 -
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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