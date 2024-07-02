Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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