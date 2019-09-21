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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Sigara ve nargile yasağında yeni düzenleme

ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağı ile ilgili düzenlemelere değinerek, elektronik sigara ve nargilede de aynı mücadelenin süreceğini vurguladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:02
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Sigara ve nargile yasağında yeni düzenleme

ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağı düzenlemeleriyle ile ilgili açıklamalarda bulunarak, aynı düzenlemelerin elektronik sigara ve nargilede de olacağını vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın  konuşmalarından satırbaşları,

'Sigara ve nargileyle mücadelemiz sürecek'

'Aracı kullanan sigara içiyor bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Gençlik yıllarımda top oynadığım yıllar kulübümüzün tavanı sigara dumanından adeta kızarırdı. Böyle sigara içerlerdi. Kim bunlar sporcu, üyeler vs. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan sigara dumanı tavan rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Bakıyorsunuz batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz insanımızın sağlığını ön plana çıkartmayacak mıyız? Kapalı mekanlarda asla, dışarıda bile belli yerlerde balkonlarda da hassasiyetlerimiz var. Para cezası vs. ne gerekiyorsa bunlar olacak. Ben hala paket toplamaya devam ediyorum. Bazılarında sigara ön cepte duruyor hemen çekip alıyorum. Medyanın yardımcı olması lazım hep beraber mücadeleyi sürdürmemiz gerek.'

Elektronik sigara ve nargile

'Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye. Ve onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar var maalesef sayın Bakanım da bunu duysun. İçişleri ve gümrük muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamayla işi çözeceğiz. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine daha zararlıdır sigaradan.’

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:02
  1. ABD
  2. Elektronik sigara
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