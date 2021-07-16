Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

80'i farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Üniversite bünyesindeki fakülteden mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Türkiye, dünyanın en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Bizim tarihimizdeki pek çok müessese Batılıların modern dönemde önümüze çıkardıklarının ilhamıdır. Yeni seviyede TSK'nın insan kaynağı ve eğitim kalitesi itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. FETÖ'cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli adımlar attık. TSK, sınırlarımızı koruma, dosta ve kardeş ülkelere destek gösterme konusundaki performansıyla destan üzerine destan yazıyor. Sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız.

Amerika kıtasını kardeş bilen bir milletin uzunca bir süredir kaderinin düğümlendiği yer Anadolu'dur, Türkiye'dir. Türkiye güçlüyse bu coğrafyalarda sevinç vardır. Türkiye güçlüyse yakın-uzak her yerde zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Kahraman askerimiz kısa bir zaman önce Kıbrıs'ta bu milletin üzerindeki külleri silkip atabileceğini göstermiştir.

Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok

Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK ve DEAŞ'lı canilerin tepelerine binerek elde ettiğimiz başarı oyunu tümden değiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığı mücadelesinde Azerbaycanlı kardelerimize verdiğimiz hasbi destek bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir. Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yürümenin hazırlığı içindeyiz. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece emperyalistlerin, terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, mazlum gözyaşı dökmez. Türk'ün olduğu yerde huzur olur, refah olur. Milletimiz hep ordusunun muzaffer olması dileğiyle dua eder.