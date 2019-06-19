Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan. Burslarla, yurtlarla, fikri, akademik çalışmalarla evlatlarımızın eğitimine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı sütunları millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir.

"İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir."

"Kalkıp da 'Benim DHKP ile ilgim yok' diyemiyorsa buraya soru işareti koyalım"

Erzurum'u, Kahramanmaraş, Edirne, Kahramanmaraş, Rize, Samsun, Diyarbakır'ıyla hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız. Tarihi ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, akidenin, tarihin çocuklarıyız. Her gün aynı istikamete yöneliyor,birlikte saf tutuyoruz. Hepimiz imanla, aşkla büyük bir tutkuyla bağlıyız. Bayrağımız, ezanımız, milletimiz bellidir, inancımız bellidir. Hiç kimse kardeşliğimizi bölemez. Çünkü biz Kandil'den, teröristlerden talimat almıyoruz. Bizi bölemeyecekler. Ama birileri Kandil'le beraber yürüyebilir. Onlarla beraber adım atabilirler. Kalkıp da 'Benim PKK ile işim yok' diyorlarsa düşünmemiz lazım. Kalkıp da 'Benim DHKP ile ilgim yok' diyemiyorsa buraya soru işareti koyalım.

"Biz gücümüzü onlardan alıyoruz"

Her türlü saldırıya, operasyona karşı direnme gücü veren de işte bu ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır. Biz gücümüzü vesayet odaklarından değil işte bugün burada olduğu gibi milletimizin birliği, beraberliğinden alıyoruz. Gücümüzü Kürtle Türkün, Arapla Boşnağın, Tatarla Zazanın, Romanla Arnavutun kardeşliğinden alıyoruz. Rabbimiz 'Biz sizi kavimler halinde yarattık, birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız diye'. Ayrılık yok, biz böyle konuşurken ne yazık ki ülkemizde ayrılığı sürekli olarak tahrik edenler var. İşte onlara biz fırsat vermeyeceğiz. Gücümüzü 40 yıldır duasıyla, desteğiyle yanımızda dağ gibi duran Türk Milletinden alıyoruz. Biz gücümüzü gecenin zifiri karanlığında uykusunu bölerek ellerini semaya açan mazlum ve mağdurların samimiyetinden alıyoruz.

"BİZ İZMİR SUSUZ KALSIN DEMEDİK, İZMİR'E SU VERDİK"

Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Siyasetimiz gönülden yaparsan gönüller kazanırsın siyasetidir. Hamdolsun bugüne kadar bölge, kimlik, istismar siyaseti yapmadık. Türkiye haritasını farklı renklere bölenlerden, nifak tohumu ekenlerden olmadık. Sadece belli illere, sahil kenarlarına hapsolanlar değil ülkemizden tümünden çok güçlü destek gören bir dava olduk. Son 17 yıl bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını bağrımıza bastık. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olsun dedik. Batıda ne varsa doğuda da o olsun dedik. Türkiyemizin 780 bin kilometre karesi aynı imkanlara sahip olsun dedik. İzmir susuz biz varsın susuz kalsınlar demedik. Gördes Barajı'nı geldik inşa ettik İzmir'e su verdik. Aynı şekilde İZBAN çalışmıyor, İzmir Belediyesi yapamıyor diye bırakmadık. Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'e dedik ki, 'gel burayı yüzde 50'sini üstlen, harekete geçirelim' dedik. Bu yıl sonunda İstanbul-İzmir yolunu açıyor. Bu CHP zihniyetiyle bunlar olmaz.

"Şu anda bütün kırmızı liste, gri liste, şu liste, bu liste teröristleri temizliyoruz"

AK Parti varsa asgari ittifaklarda buluşuyorsak Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Şu anda bütün kırmızı liste, gri liste, şu liste, bu liste teröristleri temizliyoruz. Ne dedik biz? İnlerine gireceğiz dedik. Halkımızın huzurunu temin edene kadar dağ taş demeden, Cudi, Gabar, Tendürek bütünüyle Kandil'e varıncaya kadar buralarda temizlik harekatını sürdüreceğiz dedik. En son Pençe Harekatı'yla Irak'ta da bunları temizlemeye başladık. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu arada şehitlerimiz var, doğru. Şüheda ile bu topraklar vatan oldu. Bundan sonra da şüheda ile bu topraklar vatan olmaya devam edecek. İnşallah bayrak, toprak, vatan bunlar birbiriyle iç içedir. Bu milletin en büyük gücü tankı, silahı, uçağı değildir, bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birlik, beraberlik, sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.

"Ordu Valisine beklemesini söyledim"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin emanetini sırtında taşıyan bir kardeşiniz olarak her fırsatta şu uyarıyı yapıyorum. Siyaset asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. İnsanları ortak değerler, idealler etrafında bir araya getirmek sanatıdır. Ayrıştırmak için değil birleştirmek, kutuplaştırmak için değil gönülleri buluşturmak için yapılır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa açık söylüyorum o bu millete ihanet içindedir. Çıkarı ve menfaati için Türkiye gemisinin altını oyuyorsa bu millet onları asla affetmeyecektir. Her kim Meclis kürsüsünü, iftira kürsüsüne çeviriyorsa sadece kendi itibarını değil siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz, bunu böle bilin. Ardından da 'Ben it demedim, basitleşme dedim'. Sen kime anlatıyorsun. Görsel medya bunu tespit etmiş. Valimiz feraset sahibi, bana şunu söyledi; 'Başkanım bu seçim arifesinde davayı açarsam, doğru olur mu düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine 'Sabırlı ol seçimlerden sonra açarsın' dedim.

"Mursi'nin ölümü şaibelidir"

"Muhammed Mursi'nin ölümü normal bir ölüm değildir. Muhammed Mursi'nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız."