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Siyaset Başkan Erdoğan'dan son dakika Esed açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan son dakika Esed açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-28 14:25:00 - 2024-06-28 14:35:14
Başkan Erdoğan'dan son dakika Esed açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım.

Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonra ad yaşayacağımızı açık söyleyebilirim.

Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.
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(Bahçeli ile görüşme) Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık.

"(Esad'ın Türkiye açıklaması) Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz.

Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz.

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