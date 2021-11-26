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Gündem Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 14:26:00 - 2021-11-26 14:43:33

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine veriliyor. Başkan Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim ediyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sözlerimin hemen başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Ülkemiz en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahiptir. Dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım faaliyetini başlatabiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı başlattık. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi açıkta, çaresiz bırakmadık.

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut inşa etmek için hemen jarekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz.

Devlet sözünü tuttu

İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Devlet bir yıl gibi kısa bir süre içinde depremin yaralarını sardı. Yıkılan evlerin yerine yenileri yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi.

Ayrıntılar geliyor...

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