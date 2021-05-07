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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rus aşısı ile ilgili de konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:05:00 - 2021-05-07 14:30:14
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii önünden açıklamalarda bulundu.

Ülkemizdeki tüm azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelerek yaptığımız iftarda Türkiye'de herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden duymuş oldum. Kendilerinin memnuniyet duyması beni memnun etti. Her zaman destek vereceğiz. Demir Kilise'yi onlarla birlikte açtık.

Rus aşısı gelecek

İnsanlığın sağlığı ile ilgili bir konuda bunu biz bulduk kimseye vermeyiz durumu yanlış bir düşüncedir. Biz Çin aşısı ile nasıl ki sürece başladık, Almanların ürettiği, ki bir Türk olan Uğur beylerin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz.

Sayın Putin ile Sputnik aşısı üzerinde konuşmalar yaptık. Çok ciddi seviyede aşı gelecek ve ardından ortak üretime başlayacağız.

Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas

Yeni süreç başladı, geliştirerek devam ettireceğiz.

Yeni anayasa çalışması

Yeni anayasayla ilgili konuları da MHP Genel Başkanı Bahçeli İle görüştük. Onlar belli bir noktaya geldiler bu hazırlıkarı da bize gönderdiler. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere. yaptığmız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edip ortak çalışma yapacağız. muhalefete de takdim edeceğiz.

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Yorumlar

Adil

Pandomi kapanma süresi bu durama alışmış iken bir iki hafta daha uzatılmalıdır. Bu durum hem sağlık hemde manevi açıdan büyük kazanımlar sağlayacaktır İnşaallah
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