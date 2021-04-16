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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dışişleri Bakanımız Yunan bakana haddini bildirdi' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:55:00 - 2021-04-16 14:13:49
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Dışişleri Bakanımız Yunan bakana haddini bildirdi, daha yumuşak olamazdı. Sizin Lozan'a göre mütfü atama hakkınız yok. Bunu nasıl yaparsınız. Yıllardır araların düzelmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik, atılması gereken adımları attık ancak düzelme yok. "Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım" dedim her seferinde. Ama dinlememekte ısrar ediyorlar. Sayın Patrikle görüşmeleriniz oldu bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan'da gerekli ilgi göstermiyorsunuz. Baş müftüyü kendiniz atıyorsunuz. Sizin buna Lozan'a göre hakkınız yok. Şimdi Sensinot meclisi patriği seçiyor. Müftüyü de bizim oradaki imamlarımızın müftülerin seçmesi gerekiyor. Kendi din adamıymış gibi atama yapmak istiyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Hiçbir netice alamadık. Bunlarda maalesef öyle bir hava yok..

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