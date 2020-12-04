Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’da ilk cuma namazı 24 Temmuz 2020'de kılınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında olan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri nedeniyle hukuk içinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabuını bu şahsa soruyorlar. Olay budur çünkü edep denilen bir şey var. Bu ülkede cumhurbaşkanı ve makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir bunu öğrenmesi lazım.

CHP yönetimine tepki

Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıya ve istinafta. Buradan da ne çıkacağı belli değil. CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. CHP istikametini kaybetmiştir. CHP bundan sonraki süreçte kendisini toparlayamayacaktır.

Aşı olacak mısınız sorusuna cevap

Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor."