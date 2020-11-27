Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni kısıtlamalar gelecek mi?" sorusuna "Vatandaşımızın hassasiyeti çok önemli. Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz. Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz.

Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.

Bir an önce de neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye varlık fonu toplantısı

Varlık fonunun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları ilk süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha farklı yere oturtmak istiyoruz.