Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanı olarak bu Tekirdağ'a beşinci ziyaretimiz. Yapılan eserleri daha önce de hizmete alıp bunun gururunu hep birlikte yaşadık.

Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sağa sola değil doğrudan milletimize anlatıyor. Milletimizin icazetini alıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek onları yapmanın çabası içindeyiz.

Bunlar emek vermek gayret etmek üretmek yerine üretene hizmet götürene çamur atmayı marifet sandılar. Ankara'daki sırça köşklerinden gazete köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. Oyunu bir torba kömüre makarnaya satmayacak bir millet olduğunu idrak edemediler. Bu kifayetsiz müsterihleri artık biz de milletimizde çok iyi tanıyoruz.

Şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir

Muhteşem bir sağlık tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bugün İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur. Bu muhteşem eserin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.

Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı başarabilen bir devlettir. Salgın döneminde dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görmüştür. Salgın sürecinde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış gerçekler ortaya dökülmüştür. Dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayışlarının ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşıyamadığı ortaya çıktı.

Biz ise Atatürk Havalimanı'nda bin 6 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine bin 6 yataklı bir hastaneyi Sancaktepe'de Anadolu yakasında onu da bitirdik. Ve bunların içinde 16'şar ameliyathane var.

Haysiyetsiz terbiyesiz saldırılar

Çok ciddi bir sağlık ordumuz var. Ve bu sağlık ordumuzla da bu dönemde çok ciddi bir savaş verildi. Sağlık ordumuz içinde de tabi ölenler şehitlerimiz oldu. Bu mücadeleyi bu savaşı açık net verdiler, hala da veriyorlar. Kolay bir iş değil…

Özellikle sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz terbiyesiz bazı saldırılar bunların bir kere kadru kıymet bilmeyişinin bir alameti farikasıdır. Onlarda bedellerini zaten ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir.

İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerle karşılaştık. Türkiye 158 ülkeye maske, tulum, ilaç elimizde ne varsa gönderdik.