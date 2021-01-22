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Gündem Başkan Erdoğan'dan OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:53:00 - 2021-01-22 14:57:04
Başkan Erdoğan'dan OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi açılışına video konferans yöntemi ile katıldı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

OECD'nin İstanbul merkezi vasıtasıyla teşkilatın Ortadoğu dahil geniş coğrafyaya yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız.

Salgın var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı.

Toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük.

OECD hem salgınla mücadelede hem de sorunların çözümünde ön almıştır.

BM ve bağlı kuruluşlarıyla G-20 Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer örgütlerle etkin işbirliği sergilemiştir.

Bu süreçte İstanbul merkezi üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hususunda gayret gösterecektir.

Merkezin OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz.

Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz.

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