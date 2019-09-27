Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya tokat gibi cevap: Muhatap alırsam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şimdi Netanyahu'yu muhatap alırsam..."

Başkan Erdoğan, ''BM Genel Kurulu'ndaki konuşmanızın İsrail ile ilgili bölümüne Netanyahu’dan tepki geldi. Sizi doğruları söylememekle suçladı. Netanyahu şu anda hükümet kurmaya çalışıyor orada bir lider değişimi bekliyor musunuz?'' sorusuna'' Şimdi Netanyahu'yu muhatap alırsam bu bizi küçültmez mi? Netanyahu şu anda başının çaresine bakıyor. Durum zaten pek hayra alamet değil. Çok rahatsız oluyor. Çünkü bu harita onları çıldırtıyor.'' cevabını verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

İşin gerçeği ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir görüşme yaptık. Orada kendilerine dedim ki Siz işgalcisiniz. 1947-1948'de siz neredeydiniz?' Onlara haritayı gösterdik ve dedik ki 'Bak siz buradaydınız, bundan sonra Filistin küçüldü, siz büyüdünüz. Ne ile? İşgal ile… 1967 buradaydınız. Şimdi ise İsrail 1947-1948’deki Filistin’in büyüklüğüne kavuştu. Filistin ise maalesef o zamanki İsrail’in durumuna düştü.' Ortada böyle bir tablo var.

"Bunlar hain ve cani"

Bunlar bir de yalanı çok seviyorlar. Yüzleri kızarmadan yalan söylüyorlar. Söyleyecekleri bir şey yok ki. Söylüyorsun, gerçeği ortaya koyuyorsun. Bir hanımefendiyi şehit ettiler. 'Elinde savunma ile ilgili bir silahı, bıçağı yok ama bir hanım silahlarla şehit edildi' dedim. Ne dediler biliyor musunuz; 'Öyle bir şey yok.' Hemen onun da resmini kendilerine gösterdim. 'Sen görmüyorsan, ben ne yapayım?' dedim. 'Siz bir defa çocukları öldürüyorsunuz. Sizin askeriniz, polisiniz çocukları bile gırtlağına sarılarak sürükleye sürükleyecezaevine götürdü ve o çocuk sonra gelip beni ziyaret etti' dedim. Maalesef bunlar hain ve cani ve bunların dünya barışına bir katkısının olması asla söz konusu değil.

Şunları da söyledim; 'Siz Mescidi Aksa'yı şu anda hala Müslümanlara adeta haram kılıyorsunuz. Siz bizim mukaddes kitabımızı yerlerde paramparça ettiniz. Camları kırdınız. Bunu da mı inkar edeceksiniz.' Hiç cevap yok tabi. Ayrıca 'Şu anda oraya Müslümanlar rahatlıkla gidemiyor. Çünkü her gidişte bir tedirginlik ve korku var; acaba ne olacak diye' dedim.