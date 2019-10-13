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Başkan Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya çok net uyarı: Gereken cevabı alacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili söylediği skandal sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Yeri geldiğinde bizden gerekli cevabı alacaktır" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 19:47
Başkan Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya çok net uyarı: Gereken cevabı alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın da bulunduğu gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi.

Skandal sözlere çok sert tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bizlerden gereken cevabı alacaktır"

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu tamamiyle bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibariyle KKTC'nin devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok! Bizden başka mücadele veren olmadığı halde, öyle bir yere savruluyor ki, sabırla yeri geldiğinde bizlerden de gereken cevabı alacaktır.

"Oturduğu makam Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle verildi"

Böyle bir tavırda, böyle bir açıklamada bulunamaz. Oturduğu makam, kendi gücüyle elde edilmiş bir makam değildir. O makam, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle verilmiş bir makamdır.

"Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor"

Bunu niye söylüyorum? Çünkü "KKTC" diyen biziz. Bizden başka bunu diyen var mı? Yok! Ne diyorlar, "Kıbrıs" diyorlar. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor. Eskilerin kalıntılarına oynuyor.

İnanıyorum ki, KKTC'deki soydaşlarımız ona da en kısa zamanda cevabını verecektir.

Mustafa Akıncı ne demişti?

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savunmuştu.

"Akan su değil kandır"

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mustafa Akıncı
  3. KKTC
  4. Kıbrıs Barış Harekatı
  5. Barış Pınarı Harekatı

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