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Başkan Erdoğan'dan muhalefete Sedat Peker eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 12:10:00 - 2021-05-26 12:48:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

1 ayı aşkın aranın ardından sizlerle tekrar bu çatı altında bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır. Salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını hem aşını ve işini korumak için tüm imkanları seferber ettik.

Salgınla mücadelede yapılan destekler

Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde devletimizin tüm imkkanlarını seferber ettik. Bu dönemi Türkiye olarak en az sıkıntı ile atlattık. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarla geçirdik. İş dünyamızı ve esnafımızı destekledik. Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Yaklaşık 400 bin firmanın faydalandığı kredilerin tutarı 315 milyar TL'yi geride bırakmıştır. 661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk. Nefes kredisi için çalışmalara başlandı.

"Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor"

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Ajanların, yerli işbirlikçilerin ve suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terörü gündemden çıkarmak için tüm yolları denedik. İstismar alanlarını ortadan kaldırdık. Adalet reformları ve idari düzenlemelerle vatandaşların haklardan eşit faydalanacağı zemini oluşturduk. PKK terör örgütünün hasbi ve harbi yaklaşımımızı kendi emelleri için kullandığımızı gördüğümüzde teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik.

"Sözde babalar..."

Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir yöntemin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Uyuşturucu ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. 5 yılda organize suç örgütlerine karşı 1700'e yakın operasyon yapıldı. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir."

Siyasi partilere teşekkür

Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Yeni anayasa mesajı

Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit vericidir. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."

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Yorumlar

Serdaroğlu

Bay kemal bay kemal diye diye ona benzedi alo randuvu rotgene 7 ayda veriliyormuş bay kemal zamanında aşıyı bulduğunu iddia eden erciyeste dış teline 3 yıldır bekliyoruz.
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evet millet görüyor cumhurbaşkanım ama nası görüyor farkındamısın
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