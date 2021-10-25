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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Mirziyoyev'e tebrik telefonu
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Mirziyoyev'e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:42:00 -
Başkan Erdoğan'dan Mirziyoyev'e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Mirziyoyev'i tebrik etti, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

 

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