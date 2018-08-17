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Başkan Erdoğan'dan "Marmara Depremi" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz" dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:47
Başkan Erdoğan'dan "Marmara Depremi" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Depremi bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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