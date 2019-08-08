Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı

Maden sahası ile ilgili yapılan tartışmaların bir manipülasyon olduğunun altını çizen Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.



BUNUN BİZİMLE NE ALAKASI VAR?



Toplantıda bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP’li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor” diye konuştu.



YAKIN ZAMANDA KAZ DAĞLARINA GİDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini belirterek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti.



Bu arada toplantıda AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. 14 Ağustos’tun Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle kutlamaların bir hafta ertelenmesine karar verildi.



TÜRKİYE GAZETESİ