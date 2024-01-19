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Gündem Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 14:35:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camii'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camii'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”ne katıldı.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananları bir kez daha unutmadı.

"Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz." diyen Erdoğan, icazet alan ve alacak olanlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuşmasının ardından Kur'an okudu. O anlar, camide bulunan vatandaşların kamerasına böyle yansıdı...

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