Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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