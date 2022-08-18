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Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 21:09:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

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