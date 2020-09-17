  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:24:00 - 2020-09-17 15:11:00
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan'ı hedef alarak, "Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." dedi.

Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizi, birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'ın düşmanca tavırlarına rağmen Türkiye'nin diplomasi dilini kullanmasıyla ilgili, "Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Biz de başından beri bu meselede sorunun diyalogla, komşuluk hukuku içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk." ifadesinde bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Son 18 yılda sizlerin ihtiyaçlarınızı gidermek ve sorunlarınızı çözmek amacıyla birçok kanunu devreye soktuk. Bakanlıklarımız sizlerin ihtiyaçları karşısında yanındadır. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için her türlü şeyi yapıyoruz. Bunun şahitleri sizlersiniz. Devlet Ödünç Madalyası Töreni'nde, asker ve polis kardeşlerimize şimdiden şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Dağdaki katillerin başlarına kaldırmalarına nasıl izin vermiyorsak bunların şehirlerdeki başlarına da müsade etmiyoruz. Akdeniz’deki en uzun sahil şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler
Gündem

Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler

Sözde sanatçı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. Sezai'nin İzmit'te vereceği ko..
Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak

Ünlü stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlenmesinin ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı...
'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'
Dünya

'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'

Japonya'da Şinzo Abe'nin görevinden istifa etmesi sonrası yeni başbakan Yoşihide Suga oldu. Japon siyaset bilimci Japon siyaset bilimci Dr. ..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı