Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan'ı hedef alarak, "Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." dedi.

Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizi, birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'ın düşmanca tavırlarına rağmen Türkiye'nin diplomasi dilini kullanmasıyla ilgili, "Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Biz de başından beri bu meselede sorunun diyalogla, komşuluk hukuku içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk." ifadesinde bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Son 18 yılda sizlerin ihtiyaçlarınızı gidermek ve sorunlarınızı çözmek amacıyla birçok kanunu devreye soktuk. Bakanlıklarımız sizlerin ihtiyaçları karşısında yanındadır. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için her türlü şeyi yapıyoruz. Bunun şahitleri sizlersiniz. Devlet Ödünç Madalyası Töreni'nde, asker ve polis kardeşlerimize şimdiden şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Dağdaki katillerin başlarına kaldırmalarına nasıl izin vermiyorsak bunların şehirlerdeki başlarına da müsade etmiyoruz. Akdeniz’deki en uzun sahil şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.