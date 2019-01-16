Başkan Erdoğan'dan Kitaroviç onuruna yemek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna bir akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kitaroviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi.

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