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Başkan Erdoğan'dan Kitaroviç onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna bir akşam yemeği verdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:25
Başkan Erdoğan'dan Kitaroviç onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kitaroviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:25
  1. Kolinda Grabar Kitaroviç
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