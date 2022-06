Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 soru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemize yeni eserler ve hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. 29 Mayıs 1453'ü maziden adiye kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından biri olarak görüyoruz. Fethin bağrında açılan yarayı hamd olsun kapattık. Boynu bükük, gözü yaşlı mahzun Ayasofya, salavatıyla İstanbul'un kalbinde yükselen bir sancak olarak yer almıştır.

"Bunlar medeni değil"

Aradan geçen onca asra rağmen İstanbul abide eserleri ile şairlerin ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. İşte Çamlıca tepesi, eskiden neydi kirlilik abidesiydi, bir rezaletti. Burada bir çevre katliamı var diyen olmadı. Ama biz geldik tüm demir yığınlarını kaldırdık ve muhteşem bir eser olan Çamlıca Kulesi'ni diktik. Şimdi her kökten insanın dünyanın dört bir yanından gelip İstanbul'da okumayı, yaşamayı tercih etmesi önemlidir. Ama ana muhalefet ne diyor bunları biz göndereceğiz diyor. Bunlar medeni değil, bunlar gayrimedeni. İstanbul'a borcumuzu ödeyemeyiz.

"Bize yakışanı yaptık"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi insanımıza hizmet verecektir. Şu anda ekran başında dinleyen milletime sesleniyorum, biz Atatürk Havalimanı'na 1006 odalı şehir hastanesi yaptık, hem de 3 ayda yaptık. Bize yakışan budur, biz ana muhalefetin af edersiniz hal binasını pastane diye aldatma derdi içerisinde değiliz. Onlara o yakışır bize de 3 ayda bu hastaneyi yapmak yakışır. Bu hastanenin içinde tüm teçhizatlarıyla yaptık. Sancaktepe'de yine aynı oda sayısına sahip şehir hastanesini yaptık. Tabi bunlarla yetinmeyeceğiz. Her ikisinde de havaalanı var, hani yurtdışında ölüme terk edilen vatandaşlarımız var ya. İşte bu entübe artık kurtulmaz dedikleri kişileri biz ülkemize getirdik ve tedavileri burada devam ediyor. Allah'ın verdiği ömrü kimse bir an öne alamaz. Dün yeni bir haber daha geldi, yine Almanya'da. Bir hastamız var ve bakanımız onu takip ediyordur.

"Ahlaklarını kaybetmişler"

560 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fetih kutlamaları Kılıçdaroğlu, bunları görsün. Yalan ve iftira ile millet bahçesi nedeniyle bize saldıranlara cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yeşil alan kazandıracak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde birileri böyle bir hizmeti daha siyasi husumet malzemesi haline getirecek kadar ahlaklarını kaybetmiştir. Bunlar bizim her adımımızda karşımıza dikildiler. Beklerdik ki aynı çevreler Atatürk Havalimanı konusunda yanımızda olsun.

Önümüzdeki fethin yıldönümü törenini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanan kısımlarında yaparak bunlara cevabı vereceğiz. Böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, Van depreminde daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olan kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı.

Kılıçdaroğlu Van'ı överken, bu şehri nasıl İranlılara cazip hale getireceğini anlatan da Kılıçdaroğlu. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje. Kaset çıkarlarıyla başa geldiğinden beri ülkede yapılan tüm eserleri engellemeye çalışmıştır. Yahu siz ne cinssiniz ya! Devlette devamlılık esastır. Söke söke bu ülkede bir yargı var, şakır şakır ödemeye mecbursun.

"Burnundan fitil fitil getireceğim"

Kılıçdaroğlu, Türken Vakfına yönelik iftiralarla kime hizmet ediyor. Bu vakıf eğitim faaliyeti yürütüyor. Bu zatın eğitim faaliyeti yürüten vakfımıza yaptığı her iftirayı burnundan fitil fitil getirmek boynumuzun borcudur. Bizim çoluğumuzla çocuğumuzla ailemizle uğraşmayı adet haline getirdi. Kaçacak iddiasından yurt meselesine kadar her şey bir projenin parçası olabilir. Ülkemizde yönetimi yalan ve iftirayla değiştirme projesidir. Bu tipler omurgasız oldukları için önce kendilerine verilen senaryoya göre önce her şey söylerler sonra da inkar ederler.

Kılıçdaroğlu sorular

Buradan ben Kılıçdaorğlu'na sesleniyorum, bir kaç soru sormak istiyorum. Sorulara kıvırtarak yanıtlar değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini muhatap almaya başlayabiliriz. Birinci soru PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütlerinin tüm siyasi uzantıları, medya destekçileri ile birlikte lanetliyor mu? Lanetlemiyor mu? Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyonları destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunda riyakar çıkarlara karşı devletinin yanında mı? Pandeminin etkilerine karşılık sürdürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu? Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakmaya var mı? Siyasi stratejilerini yabancılarına hazırlatmak yerine kendi partisiyle hazırlamaya başlayacak mı? Son soru yüreği yetip Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Bu soruların yanıtlarını milletimizin huzurunda amasız, lakinsiz, samimiyetle verirse kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçiririz. Biz AK Parti olarak milletimizin hayallerini gerçekleştirmek için hazırlanmaya devan edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim tarihimize Gezi olayları adıyla bir vandallık hadisesi olarak geçen olayların 9. yılındayız.