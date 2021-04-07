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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Müjde...
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Müjde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:43:00 -
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Müjde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısında konuşma yaptı.

Kanal İstanbul çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkısıyla hazırlandı. Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. Hale bak, tehdit ediyor. Bu müteahhitlerin elinden alırız.' Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zihniyettir. Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

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