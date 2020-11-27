Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesine değindi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil.

Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim.

Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak.