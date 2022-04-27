  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 22:18:00 -
Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ayrıca Kadir Suresi'nin üçüncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay