Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında ayrıca Kadir Suresi'nin üçüncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.