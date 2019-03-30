Başkan Erdoğan'dan kadeh kaldıran başkanla ilgili açıklama! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimini kadeh kaldırarak kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın daha önce AK Parti'ye katılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

15 Temmuz gecesi kadeh kaldırarak darbe girişimini kutlayan Edirne Belediye Başkanı (yeniden aday gösterildi) Recep Gürkan'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında çarpıcı bir bilgi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi çekilen skandal görüntüleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken ilginç bir bilgiyi paylaştı. AK Parti'ye girmeye çalışmış Erdoğan, Recep Gürkan'ın daha önce AK Parti'ye girmeye çalıştığını, ancak 'AK Parti'ye yakışmayacak bir şahıs' olduğu gerekçesiyle partiye alınmadığını söyledi.

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