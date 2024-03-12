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Gündem Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 11:20:00 -
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın, millet olarak hürriyet kazanmak, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun süre önce milli mutabakatın ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, "Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır." ifadelerine yer verdi.

Bugün de İstiklal Marşı'ndaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır. Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı'mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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