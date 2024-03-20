Başkan Erdoğan'dan Isparta Mitingi'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Güzel gönüllü insanlarıyla Isparta’da bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde %55,5 Cumhurbaşkanlığında %58 oy oranıyla gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Biz de Isparta’dan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız.

Eski Türkiye’de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Plansızlığın kol gezdiği ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Emekliye, işçiye, memura maaş ödenememe tehlikesi yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin çalışan ve emekli sayısı bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçüktü.

'GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GAYET İYİ'

Enflasyon düştükçe işçiye emekliye yansıtacağız. Hayat pahalılığının üstesinden geleceğiz.

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