Başkan Erdoğan'dan gece yarısı askeri hamle! Kara, Deniz ve Hava Komutanlığı'ndaki atamalar Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Kara, Deniz ve Hava Komutanlığına atamalar yapıldı. 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kara, deniz ve hava kuvvet komutanlıklarında birçok general ve amirallerin atamaları yapıldı.
Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapılırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o atamalar:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 generalin ataması yapıldı.