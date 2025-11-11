  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı

Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı! Batı 'pedofili' bataklığında

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Gündem Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu
Gündem

Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kıymetli mensupları, sevgili gençler, çocuklar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 ilimizde 7'den 70'e birlik olduğumuz bu günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz hayırlara vesile olsun.

Ağaç dikme alanlarına akın eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız. İkilim değişikliğinin hepimizin hayatını ekilediği süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermeliyiz. Ağaçları nefes olarak yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.

İsrail basınından şaşırtan "Erdoğan" itirafı: Tüm oyunu bozdu
İsrail basınından şaşırtan “Erdoğan” itirafı: Tüm oyunu bozdu

Dünya

İsrail basınından şaşırtan “Erdoğan” itirafı: Tüm oyunu bozdu

Nevşin Mengü’den şaşırtan sözler! Erdoğan’ı öve öve bitiremedi
Nevşin Mengü’den şaşırtan sözler! Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Gündem

Nevşin Mengü’den şaşırtan sözler! Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Erdoğan, Anıtkabir’de! İşte Özel Defter’e yazdığı dikkat çeken not
Erdoğan, Anıtkabir’de! İşte Özel Defter’e yazdığı dikkat çeken not

Gündem

Erdoğan, Anıtkabir’de! İşte Özel Defter’e yazdığı dikkat çeken not

Emine Erdoğan’ın "Atatürk" mesajı sonrası millet Google’a hücum etti! "Bani" kelimesi olay oldu
Emine Erdoğan’ın “Atatürk” mesajı sonrası millet Google’a hücum etti! “Bani” kelimesi olay oldu

Gündem

Emine Erdoğan’ın “Atatürk” mesajı sonrası millet Google’a hücum etti! “Bani” kelimesi olay oldu

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23