Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kıymetli mensupları, sevgili gençler, çocuklar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 ilimizde 7'den 70'e birlik olduğumuz bu günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz hayırlara vesile olsun.

Ağaç dikme alanlarına akın eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız. İkilim değişikliğinin hepimizin hayatını ekilediği süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermeliyiz. Ağaçları nefes olarak yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.

