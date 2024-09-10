Başkan Erdoğan o isme seslendi! Millete bir özür borcu var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kimseyi ötekileştirmeden tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. 23 yıldır tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik. Bir avuç seçkinin millete efendilik taslamasına izin vermedik.

23 yıllık bu sevda sizin, bizim hepimizin sevdasıdır. Bu sevda büyük ve güçlü Türkiye sevdasıdır. Bu sevda Türkiye Yüzyılını inşa etme sevdasıdır.

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz.

Çok değerli başkanlar tekrar ediyorum. Biz bu ülkeye sevdalı bir kadroyuz. Vatandaşımızın çektiği hiçbir sıkıntıya gözlerimizi kapatmıyoruz. Çiftçimizin işçimizin derdini biliyoruz. Milletimizin derdi bizim derdimizdir. Milletimizin her serzenişinin başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim bu millete aşkımız var.

CHP'YE SERT TEPKİ

Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. Yönettikleri şehirlerde tek bir hizmetleri yok. Kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Liyakat tutarlılık halka verilen sözü tutma gibi erdemler yer almıyor. Peki bunun yerine ne var? Didişme var, kumpas var, ayak oyunu var. Kendi kariyerleri dışında hiçbir şey düşünmüyorlar.

"ÖZEL'İN MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR"

Verdikleri sözü tutmak için çaba göstermek yok bunun yerine kavga, didişme, ayak oyunu, kumpas var. Helalleştik dediler, milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Atatürk'ün partisini himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur. insanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak feraset olur. Bunun adı murayiliktir, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. millet iradesine dil uzatanı affetmez. Sadece AK Parti'ye, sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ..."

Tüm siyasi partilerden sağ duyu bekliyoruz. Türkiye'nin ve milletin önceliği ortadadır. Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği karar ortadadır. Türkiye'nin gündemi dışındaki her konuya havanda su dövmek olarak bakıyoruz. Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın bizim gündemimizde, enflasyonu tek haneye indirmek, ülkemizi korumak var. Bizim gündemimizde istihdamı ihracatı artırmak var. Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var. Bizim gündemimizde bölgedeki yangından ülkemizi korumak var. Gazze'deki katliamı durdurmak var. Millete verdiğimiz sözleri tutmak var. Gündemimizde sadece eser var.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ BAŞLADI!

Kongre sürecimizi başlattık. Milletimizin kapısını yine çalacağız, milletimizin terazisinde kendimizi tartacağız.

AK Parti bitmeyen sevdasıyla bu ülkenin geleceğidir.