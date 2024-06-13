Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Toplantılarımızın ekonomik ilişkilerin daha da ilerlemesine vesile olmasını diliyorum. Dostumuz İspanya ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Ziyaretin yeni ortaklıklara vesile olmasını diliyorum. Dayanışma ve iş birliği hayati önemde.

2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarındaki ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 19.2 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye, İspanya’dan çok sayıda yatırımcıyı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye bölgemizin cazibe merkezi.

Sanayiden finansa gerçekleştirilecek oturumların önemli olduğunu düşünüyorum. Markalara arasındaki iş birlikleri giderek güçleniyor. G-20’deki çabalar da ayrı bir teşvik olmaktadır. Yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı.

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