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Siyaset Başkan Erdoğan'dan flaş İsrail mesajı: Biz buna hazırız
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş İsrail mesajı: Biz buna hazırız

Yeniakit Publisher
2023-12-05 13:33:00 - 2023-12-05 14:26:06
Başkan Erdoğan'dan flaş İsrail mesajı: Biz buna hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Gazze konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da “44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi”nde katıldı.

Erdoğan zirvede yaptığı konuşamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken, "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır." dedi.

Erdoğan ayrıca "Suriye ihtilafında siyasi bir çözüm hedefliyoruz. Sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşleri için koşulların oluşması gerekiyor. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de kapsayacak savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz." ifadelerini de kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.
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Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır

Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır.

Sorumluluk almaya hazırız

Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin kendi içinde kurumsal yapısını güçlendirme çabalarını takdirle takip ediyoruz. Körfez bölgesi ile yakın temasımızı ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde sürdürmeye niyetli olduğumuzu da belirtmek isterim.

Önceliğimiz kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır

Bugüne kadar 12 uçak ve 2 sivil gemi dolusu yardım malzemesini sevk ettik. Yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü.

Suriye ihtilafında siyasi bir çözüm hedefliyoruz. Sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşleri için koşulların oluşması gerekiyor.

Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de kapsayacak savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz.

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Yorumlar

mamaml

HAZIRSANIZ DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ

Abdullah Biri

Reisim yurt içi ekibin sana yalan söylüyor milletin ekonomik sıkıntıda, Sende ekibine inanarak Aldırış etmiyor gerçegi halkdan ögrenmiyor, herkesi kendileri gibi rahat sananlardan biri side sensin. Şehidler diyarı ehlisünnet müslümanlarının ülkesinde halk ekonomik sıkıntıya sokan fahişcileri hapise daire fiyatlarını 450 bin lere tekrar indirtmez isen vallahi billahi senin sözün geçmez dünyada konuştugun ile kalırsın. 
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