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Gündem Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:30:00 -
Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Koronavirüs nedeniyle işleri etkilenen esnaf olumsuz etkilerinin giderilmesi için 6 alanda düzenleme istedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da yaptığı görüşmede talep ve önerilerini gündeme getirdi. Konuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan'ın gıdadaki fiyat artışıyla ilgili olarak, "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dediği öğrenildi.

İşte detaylar...

Öncelikli talep kredi taksitlerinin bir yıl ertelenmesi, uzun süre kapalı kalan dükkanlar nedeniyle gelir elde edemiyoruz, krediler de ertelensin talebi var.

Doğrudan nakit desteği sürsün talebi var. Bunun dışında doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçları 1 yıl ertelensin talebi var. Kafe ve restoranlar HES kodu ile açılsın önerisi geldi. Ticari araçlara indirimli akaryakıt sağlanması istendi. Prim borçlarının da görüşülmesi istenen talepler arasında. TESK Başkanı Palandöken bizzat kendisi iletti bu talepleri. Taleplerin kabinede ele alınacağı ifade edildi. İlgi bakanlıkların incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta bir kabine toplantısı gerçekleşmesi beklentisi var.

Fahiş fiyat artışları

Özellikle son günlerde bazı ürünlere yönelik olarak misal zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması, yumurta gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı vardı. Başka ürünlerde de var aslında bir taraftan denetimler sürüyor. Bu ürünlere ilişkin genel kapsamlı şikayet iletildi. Başkan Erdoğan'ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız dediği öğrenildi. Bu konuyla başka ne gibi adımlar atılabilir, denetimlerin sıklaşması mı olacak yeni ek çareler gelecek mi bu konuda önemle takip ettiğimiz başlıklar arasında.

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