Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İyidere- İkizdere yolu açlış töreninde konuştu.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan tek yol standardındaki güzergahın Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkiinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37,9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda İyidere-İkizdere yolu ve tünelleri açılış törenine katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından notlar;

* İyidere-İkizdere yolu 38 km, Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre, bağlantı yolları 3,6 km uzunluğa sahiptir. Özellikle kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli ve konforlu şekilde geçilebilecektir. 31 km'sini hizmete alıyoruz. Kalanı da en kısa sürede tamamlıyoruz.

* İyidere lojistik limanının da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim faaliyetine başlayacaktır. Dünyanın yıldızı giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de büyük ekonomi potansiyelinin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Bu bölgemizde her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

Ulaşım ve lojistik master planı çerçevesinde bölgemiz önemli bir lojistik merkeze dönüşüyor. Ulaşım akslarımızı da geliştiriyoruz. Rize'de halen devam eden 12 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre çift tüp şeklinde yapılmıştır. Tasarım ve yapımında yerli ve milli kaynaklar kullanılmıştır. Rize'de önemli çalışmalarımız devam ediyor. Havalimanımızın sonuna yaklaştık.

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