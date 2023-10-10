Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli ikramiyesi 5 bin TL ne zaman yatacak?

Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen emeklilerle ilgili müjdeyi de duyurdu. Emekli ikramiyesinin miktarı ve ne zaman yatırılacağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının detayları...

Buna göre Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek. İkramiyenin Kasım ayının ilk yarısında hesaplata yatırılacak.

EMEKLİYİ RAHATLATACAK KARAR

Başkan Erdoğan emeklilerle ilgili ikramiye müjdesini şu ifadelerle duyurdu: Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık.

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.