Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Mahkemelerin verdiği her kararı...

Son dakika: Başkan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası ilk kez konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne de milletimizle bir alakası yoktur. Ortada bir siyasi tartışma yoktur. Yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürüttüklerini gördüğümüz üzülüyoruz.

Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Ama bu hakimlere hakaret etmek mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.