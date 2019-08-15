Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Şarkıcı Demet Akalın, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak teşekkür etti.

İzmir-İstanbul otoyoluyla ilgili paylaşım yapmıştı

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.

Erdoğan aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.