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Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir-İstanbul Otoyolu'yla ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:59
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Şarkıcı Demet Akalın, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak teşekkür etti.

İzmir-İstanbul otoyoluyla ilgili paylaşım yapmıştı

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.

Erdoğan aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:59
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. demet akalın
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Cengiz özdürCengiz özdür23 dk önce
    Demet akalın beğenmiş olabilir. İtalya'daadım başında para istenilebiyir ve İtalyanlar da rahatlıkla ödeyebilir. Yarım asır önceleri Türkiye otuz yıl sonra İtalya'nın bulunduğu seviyeye yükselebilecekti. O hesap ogünlere ait idi. Türkiye'deDemet Akalın'ların çöp tenetelerinden hurda kağıt toplayanları nispeti ellimilyonda bir...
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 24 dk önce
    Güzeli görene teşekkür ler inşaallah fiyatlarda biraz denge olur dahada iyi olur .

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