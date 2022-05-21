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Aktüel Başkan Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:31:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

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