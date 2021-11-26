Başkan Erdoğan’dan bir açılış daha

Yeniakit Ankara

İzmir'in ve Türk futbolunun önemli statlarından Alsancak Stadı, yeniden yapılarak 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren tekrar futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılan 14 bin kişilik stadın açılışı, 26 Kasım Cuma günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Tarihi Alsancak Stadyumu Yeniden Açılıyor! Görkemli dev eser; İzmir’imize, spor camiamıza hayırlı olsun” dedi.