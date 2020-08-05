Başkan Erdoğan'dan 'Beyrut' talimatı!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Beyrut'ta gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verilirken çalışmaların Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğinin altı çizildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy dün itibarıyla bütün dünyanın gündeminde olan büyük Beyrut patlaması ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Çalışmalar başladı
Açıklamada "Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla...
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir." denildi.