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Siyaset Başkan Erdoğan'dan "Bağımsızlık Günü" paylaşımı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan "Bağımsızlık Günü" paylaşımı

Başkan Erdoğan, "Kırgızistan Bağımsızlık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:37:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Bağımsızlık Günü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Kırgızistan Bağımsızlık Günü"ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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